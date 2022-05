Coqui Coqui - Meson de Malleville

In diesem privaten exklusiven Gebäude aus dem 16. Jahrhundert verströmt jedes der einzigartigen Gästezimmer den unverwechselbaren Duft der berühmten Parfums von Coqui Coqui. Gepaart mit Eindrücken aus der Natur wie der Vogelgesang am Morgen erleben Sie hier Erholung in einer neuen Dimension. Ideal für Paare, die etwas Einzigartiges und Exklusives zu schätzen wissen.



Hotel-Info: 4 Zimmer