Chan Chich Lodge

Die Bungalows umgeben die 2 Hauptgebäude, worin sich die Rezeption, ein Souvenirshop, die Bibliothek sowie das Restaurant mit grosser Terrasse befinden. In den öffentlichen Bereichen gibt es Gratis-WLAN. Jeden Abend werden in der Bar tropische Drinks und das hauseigene Belikin Bier serviert. Im Garten lädt das, mit einem riesigen Mückennetz geschützte, Schwimmbad mit Jacuzzi zum Entspannen und Baden ein. Zudem steht Internet zur Verfügung. [b][/b]







1. Tag: Belize City - Gallon Jug



Fahrt von Belize Flughafen nach Gallon Jug. [b][/b]







2.-3. Tag: Gallon Jug



Mit einem Reiseleiter besuchen Sie die Tempel oder Sie befahren auf Wunsch den Fluss mit einem Kanu und halten Ausschau nach einheimischen Tieren. Erkunden Sie die Umgebung auf dem Pferderücken oder geniessen Sie die Ruhe in der Hängematte.







4. Tag: Gallon Jug - Belize City



Rückfahrt nach Belize Flughafen.