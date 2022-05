Nicht weit von Belize City finden Sie das idyllische Fischerdörfchen Placencia, in dem Sie unvergessliche Ferien mit der gesamten Familie verbringen können. Vor allem wenn Sie es lieben, an fast unberührten Stränden zu baden, sind Sie in Placencia genau richtig. Durch kristallklares Wasser sind die Küstenabschnitte vor Placencia ein beliebtes Tauchrevier, das insbesondere durch seine Artenvielfalt beeindruckt. In dieser Region können Sie aber noch einiges mehr erleben, denn eine tropische Vegetation und historische Maya-Stätten runden das Angebot dieser malerischen Gegend ab. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, wenn Sie Placencia kennenlernen möchten!