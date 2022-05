Belize - Land der Kontraste ab Belize City

Blue Creek (F)

Der ereignisreiche Tag beginnt mit einer Fahrt in den südlichsten Teil von Belize, den Toledo District. Auf dem Weg erhalten Sie erste Eindrücke vom Leben der Maya-Familien und deren Dörfer, die sehr abgelegen sind und auf Selbstversorgung basieren. Gegen Mittag geniessen Sie bei der Wanderung zu einer Höhle in Blue Creek die überwältigende Flora und Fauna, die noch völlig intakt ist. In den natürlichen Pools des Blue Creeks können Sie ein erfrischendes Bad nehmen.