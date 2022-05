Baja California ab La Paz

Ankunft in La Paz, der südlichen Hauptstadt Baja Californias. Bummeln Sie entlang der Uferpromenade und besuchen Sie die Plaza mit der Kathedrale.

Fahrt zur berühmten Kanalenge von Lopez Mateos, um die mächtigen Meeressäuger zu beobachten. Der Bootsausflug zu den amerikanischen Grauwalen, die eine Länge von bis zu 18 m erreichen können, ist ein unvergessliches Erlebnis. Die riesigen Säugetiere mit ihren Neugeborenen sind friedlich und neugierig. Oft schwimmen sie unmittelbar an die Boote heran. Am Nachmittag erreichen Sie Loreto. Die Mission Nuestra Señora de Loreto ist die älteste Mission auf der Halbinsel.

Loreto - San Ignacio (F)

Heute erreichen Sie die Strände der wunderschönen Bahia Concepción. Steile Klippen ragen aus dem türkisfarbenen Meer. Weiterfahrt nach Santa Rosalia, das 1885 zum Abbau von Kupfererzen gegründet wurde. Beim Anblick der Gebäude fühlt man sich in das koloniale Frankreich versetzt. Nach dem Bummel durch die Gassen fahren Sie in das Wüstenhochland. Wie eine Fatamorgana erleben Sie die Palmenoase San Ignacio. Mehr als 80'000 Dattelpalmen, Feigen- und Orangenbäume gedeihen entlang eines Flusses, der nur hier an die Oberfläche tritt.