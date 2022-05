Azul Beach Resort

Das kleine Resort ist stilvoll und modern eingerichtet. Es verfügt über gemütliche, offene Cabañas mit Liegebetten und Hängematten am Strand. Für Kinder gibt es einen Kinderclub. Auf die Qualität kulinarischer Angebote wird grossen Wert gelegt. Ob Sie Lust auf Salate oder Meeresfrüchte haben, ein saftiges Steak, italienische Köstlichkeiten oder asiatische Fusion-Küche bevorzugen; in den eleganten à la carte Restaurants Blue, Roma und Tainan werden Sie mit viel Aufmerksamkeit bedient. Im Latino Restaurant können Sie lateinamerikanische Spezialitäten geniessen. Das Chil bietet mittags und abends à-la-carte Speisen auf der Terrasse. Frische Fruchtsäfte, Espresso und Eisspezialitäten gönnen Sie sich im La Mancha. Tagsüber können Sie sich mit Drinks an der Swim-up Bar erfrischen. Die Agavero Tequila Lounge und die Aquanox Bar sind ideale Orte für exquisite Drinks und Live Musik am Abend. 8 Schwimmbäder, 24-Stunden Zimmerservice und ein dezentes Animationsprogramm mit diversen Kursen gehören zum Angebot. Die hoteleigene Marina am Strand stellt diverse Wassersportgeräte zur Verfügung. WLAN gegen Gebühr in den öffentlichen Bereichen und im Zimmer.