Western Bonanza ab San Francisco

1 . Tag San Francisco Ankunft in San Francisco. Transfer in eigener Regie zum Hotel, wo Sie am Abend ihre Reiseleitung kennenlernen. 2 Übernachtungen in San Francisco.

2 . Tag San Francisco Am Vormittag unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung.

3 . Tag San Francisco - Lake Tahoe - Reno Sie werden einen Stopp in der Altstadt von Sacramento machen, die einst das geschäftige Zentrum des Goldrausches und die Endstation des Pony Expresses war. Weiter geht es zum Lake Tahoe der halb im Staat Kalifornien und halb in Nevada liegt. Übernachtung in Reno.

4 . Tag Reno - Elko - Twin Falls Sie durchqueren heute die Black Rock Desert und die Sagebrush Plains. Entlang des oft ausgetrockneten Humboldt Flusses, der von den frühen Pionieren mit ihren Wagenzügen als Weg benutzt wurde, erreichen Sie die Stadt Elko. Übernachtung in Twin Falls.

5 . Tag Twin Falls - Yellowstone N.P. Die heutige Etappe führt Sie durch das zerklüftete Lava Gebiet am Snake River. Sie haben Zeit für einen Stopp im Craters of the Moon National Monument. Am späten Nachmittag erreichen Sie dann den ältesten Nationalpark der USA. 2 Übernachtungen in West Yellowstone.

6 . Tag Yellowstone N.P. Geysire, Dampffontänen und heisse Quellen sind nur einige der Highlights des Parks. Halten Sie Ausschau nach wilden Tieren: Bisons, Elche und Bären streifen durch die Wiesen des Tals.

7 . Tag Yellowstone N.P. - Salt Lake City Heute erreichen Sie nach einer wunderschönen Fahrt durch die Grand Tetons, die Mormonen-Stadt Salt Lake City. Stadtrundfahrt und Übernachtung in Salt Lake City.

8 . Tag Salt Lake City - Moab Heute geht die Fahrt weiter in Richtung Moab, mit einem Zwischenstopp im Canyonlands Nationalpark. Erleben Sie die unzähligen Schluchten und vom Colorado River bizarr geformten Felsen. Sie besichtigen einige der schönsten Orte im Island in the Shy Gebiet, wo Sie majestätische Sandsteinklippen sehen werden. 2 Übernachtungen in Moab.

9 . Tag Arches N.P. Die Reise führt Sie heute in den Arches National Park mit seinen über 2000 Bögen aus Sandstein.

10 . Tag Moab - Bryce Canyon N.P. Der Capitol Reef N.P. wurde gegründet um ein geologisches Wunder zu schützen, eine 160 Kilometer lange Erdfalte. Weiterfahrt zum Bryce Canyon. Hier erwartet Sie eine vielfarbige Welt aus Sandsteingipfeln und Spitzen. Übernachtung in Bryce.

11 . Tag Bryce Canyon N.P. – Lake Powell – Grand Canyon N.P. – Flagstaff Erster Stopp ist der Stausee Lake Powell, ein Wassersport Eldorado. Weiter fahren Sie in den Süden durch die Painted Desert, zum südlichen Rand des Grand Canyons. Fakultative Rundflüge über den Canyon. Übernachtung in Flagstaff.

12 . Tag Flagstaff - Las Vegas Heute erwartet Sie die Welthauptstadt der Unterhaltung. 2 Übernachtungen in Las Vegas.

13 . Tag Las Vegas Sie haben heute den ganzen Tag Zeit, Las Vegas auf eigene Faust zu erkunden. Gehen Sie einkaufen oder versuchen Sie Ihr Glück in einem der Casinos.

14 . Tag Las Vegas - Los Angeles Sie fahren heute durch die Mojave Wüste, dessen Landschaftsbild von Joshuabäumen geprägt ist. Nach Ihrer Ankunft in Los Angeles machen Sie eine Stadtrundfahrt durch Hollywood, über den Sunset Strip und Teile von Beverly Hills. 2 Übernachtungen in Los Angeles.

15 . Tag Los Angeles Der Tag gehört Ihnen, um Los Angeles auf eigene Faust zu entdecken. Es empfiehlt sich ein Bummel durch die bekannte 3rd Street in Santa Monica sowie ein Besuch beim Santa Monica Pier.

16 . Tag Los Angeles - Malibu - Santa Barbara - Pismo Beach Am Morgen verlassen Sie Los Angeles und fahren auf dem malerischen Pacific Coast Highway No 1. Übernachtung in Pismo Beach.

17 . Tag Pismo Beach - Carmel/Monterey - San Francisco Besuchen Sie Montereys historische Cannery Row, die Strasse ruft immer noch Bilder einer vergangenen Ära hervor. Später besuchen Sie Carmel, einen Zufluchtsort für Künstler und Filmstars, der auch das Zuhause des Ex-Bürgermeisters Clint Eastwood ist. Am späten Nachmittag erreichen Sie San Francisco, wo Ihre Reise endet.