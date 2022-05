Hilton Head Island in South Carolina ist eines der populärsten Ziele für Golfreisen der USA. Im Süden befindet sich das luxuriöse Golfhotel The Inn at Harbour Town.



Das Golfhotel The Inn at Harbour Town ist eine exquisite Unterkunft, ausgestattet mit erlesenen Accessoires wie feiner Bettwäsche aus ägyptischer Baumwolle. Ruhe finden Gäste am modern gestalteten Swimming-Pool mit dezenter Beleuchtung. Von hier aus bietet sich ein die Sinne berauschender Blick auf das Meer und die umgebende Natur. Nur einige Fußminuten vom Luxushotel entfernt liegt der historische Leuchtturm von Harbour Town, die beliebteste Sehenswürdigkeit der Insel. Das Inn at Harbour Town ist eine der ersten Adressen für Golfreisen nach South Carolina, denn die Insel Hilton Head gehört auch zu den Austragungsorten des Verizon Heritage Turniers der PGA Tour, der am höchsten dotierten Turnierserie der Welt.