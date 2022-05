The Great West ab Los Angeles

Fahrt der Küste entlang nach San Diego an der mexikanischen Grenze. (Kat. Standard und Superior: Best Western Mission Bay)

Übernachtung im beliebten Wüstenferienort Palm Springs, dem Tor zum Joshua Tree NP. (Kat. Standard: Best Western Inn at Palm Springs / Kat. Superior: Hyatt Palm Springs)

Nach der Fahrt durch die Mojave-Wüste erreichen Sie Phoenix / Scottsdale im «Tal der Sonne». Übernachtung in Scottsdale. (Kat. Standard: Hospitality Suites Scottsdale / Kat. Superior: The Westin Kierland Resort & Spa)

Von Page aus besteht die Möglichkeit den Antelope Canyon und den Horseshoe Bend zu besuchen. Übernachtung in Page. (Kat. Standard: Quality Inn at Lake Powell / Kat. Superior: Lake Powell Resort & Marina)

Page/ Lake Powell - Bryce Canyon Nationalpark (ca. 250 km)

Der Bryce Canyon Nationalpark begeistert mit seinen zahlreichen Sandsteinspitzen, die wie Orgelpfeifen rot leuchtend in den Himmel ragen. Übernachtung beim Parkeingang. (Kat. Standard: Bryce View Lodge / Kat. Superior: Best Western Plus Bryce Canyon Grand Hotel)