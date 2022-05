The Best Western ab San Francisco

1 . Tag San Francisco Individuelle Anreise nach San Francisco. 2 Übernachtungen in der «Golden Gate City». (Americania)

2 . Tag San Francisco Ganzer Tag zur freien Verfügung. Unternehmen Sie einen Ausflug nach Alcatraz oder mieten Sie sich ein Fahrrad um die Stadt auf eigene Faust zu erkunden.

3 . Tag San Francisco - Fresno (ca. 500 km) Auf der Fahrt nach Fresno sollten Sie den Yosemite Nationalpark besichtigen. Mit seinen unzähligen Wasserfällen und der beindruckenden Naturlandschaft bietet sich eine kleine Wanderung geradezu an. Übernachtung in Fresno. (Best Western Plus Village Inn)

4 . Tag Fresno - Las Vegas (ca. 775 km) Das nächste Reiseziel heisst Las Vegas - die Weltstadt der Unterhaltung. Durchqueren Sie das Death Valley mit dem tiefstgelegenen Punkt der USA, wo es im Sommer gut und gerne 50 Grad heiss werden kann. 2 Übernachtungen in Las Vegas. (Tropicana Las Vegas - a Doubletree Hotel)

5 . Tag Las Vegas Tag zur freien Verfügung. Versuchen Sie Ihr Glück an einem der unzähligen Spielautomaten oder besuchen Sie eine tolle Abendshow.

6 . Tag Las Vegas - Bryce Canyon NP (ca. 420 km) Der Bryce Canyon Nationalpark begeistert mit seinen zahlreichen Sandsteinspitzen, die wie Orgelpfeifen rot leuchtend in den Himmel ragen. Am besten lässt sich der Park bei einer kleinen Wanderung durch diese einmalige Landschaft erkunden. Übernachtung beim Nationalpark. (Best Western Plus Ruby's Inn)

7 . Tag Bryce Canyon NP - Grand Canyon NP (ca. 480 km) Heute können Sie einen der beeindruckendsten Canyons besichtigen. Nutzen Sie die Gelegenheit für eine Wanderung oder einen Helikopterrundflug über eines der berühmtesten Naturphänomene der Vereinigten Staaten. Übernachtung beim Grand Canyon Nationalpark. (Best Western Premier Grand Canyon Squire Inn)

8 . Tag Grand Canyon NP – Phoenix / Scottsdale (ca. 415 km) Vom Grand Canyon fahren Sie heute über Flagstaff und Sedona nach Scottsdale, einem Nobelvorort der Millionenstadt Phoenix. Übernachtung im Tal der Sonne in Scottsdale. (The Saguaro Scottsdale)

9 . Tag Phoenix / Scottsdale – San Diego (ca. 575 km) Nach diesen beiden erholsamen Tagen in der Wüste von Arizona führt Sie Ihre Reise durch die die Mojave-Wüste, die vorallem durch Ihren grossen Flugzeugfriedhof weltbekannt wurde, nach San Diego. 2 Übernachtungen in San Diego. (Best Western Plus Bayside Inn)

10 . Tag San Diego Tag zur freien Verfügung. Lohnenswert ist ein Besuch des San Diego Zoo's oder ein Bummel durch das Gaslamp Quarter, die Altstadt von San Diego. Für Familien bietet sich ein Ausflug ins nahegelegene SeaWorld an.

11 . Tag San Diego - Los Angeles (ca. 200 km) Entlang der Küste gelangen Sie in die Stadt der Engel. 2 Übernachtungen in Los Angeles. (Best Western Plus Hollywood Hills Hotel)

12 . Tag Los Angeles Tag zur freien Verfügung. Gönnen Sie sich einen Spaziergang auf dem Walk of Fame in Hollywood und statten Sie den Universal Studios einen Besuch ab. Ebenfalls zu jedem Los Angeles Aufenthalt gehört ein Besuch des Santa Monica Piers, von wo aus Sie das emsige Treiben am berühmten Santa Monica Beach beobachten können.

13 . Tag Los Angeles - San Luis Obispo (ca. 330 km) Auf dem berühmten Highway No. 1 gelangen Sie entlang der imposanten und steilen Küste nach San Luis Obispo. Übernachtung in San Luis Obispo. (Best Western Plus Royal Oak)

14 . Tag San Luis Obispo - San Francisco (ca. 400 km) Weiterfahrt auf dem Highway No. 1 bis Sie schliesslich wieder zurück in der Stadt der Golden Gate Bridge sind. Nun haben Sie noch die Möglichkeit letzte Einkäufe zu tätigen.Übernachtung am Flughafen von San Francisco. (El Rancho Inn, BW Signature Collection)