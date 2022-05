Texas and beyond ab Houston

1 . Tag Houston Individuelle Anreise nach Houston. 2 Übernachtungen in Houston. (The Westin Oaks)

2 . Tag Houston Nutzen Sie den Tag, um das Houston Space Center zu besuchen. Seit seiner Eröffnung im Jahre 1992 durfte das Space Center in Houston bereits über 17 Millionen Besucher willkommen heissen. Machen Sie eine Tram Tour durchs NASA Areal. Mit etwas Glück können Sie echte Astronauten beim Training beobachten.

3 . Tag Houston - Austin (ca. 265 km) Am heutigen Tag verlassen Sie Houston und machen sich auf ins Landesinnere. Ziel ist die texanische Hauptstadt Austin. Geprägt von den umliegenden Schulen und Universitäten strahlt Austin eine frische, jugendliche Atmosphäre aus. 2 Übernachtungen in Austin (Radisson Hotel & Suites Austin Downtown)

4 . Tag Austin Am Tag mag Austin etwas verschlafen wirken, sobald es dunkel wird geht hier aber die Post ab. «Live Music Capital of the World» – so betitelt sich Austin und verspricht damit nicht zu viel. Tatsächlich bietet die Stadt eine rekordverdächtige Anzahl an Bars und Clubs in denen Live Musik gespielt wird. Da ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

5 . Tag Austin - San Antonio (ca. 130 km) Die kurze Fahrt nach San Antonio führt Sie vorbei an Ortschafen wie «Gruene» oder «New Braunfels». Die Region war zu Pionierzeiten fest in deutscher Hand was man noch heute merkt. In San Antonio ist ein Besuch der ehemaligen Festung «The Alamo», ein Heiligtum der Texaner, fast schon Pflicht. 2 Übernachtungen in San Antonio (Marriott Plaza San Antonio)

6 . Tag San Antonio San Antonio gehört wohl unbestritten zu den romantischsten Städten der USA. Grund dafür ist der San Antonio River, der sich mitten durch die Stadt windet. An seinen Ufern befindet sich der «Riverwalk» mit vielen gemütlichen Restaurants und Bars. Auch eine Schifffahrt ist möglich. Ein Hauch Venedig im Wilden Westen.

7 . Tag San Antonio - Big Bend Nationalpark (ca. 595 km) «On the road again» heisst das Motto des heutigen Tages. Nach dem Frühstück in San Antonio verbringen Sie den grössten Teil des Tages damit, die knapp 600 km zum Big Bend Nationalpark zurückzulegen. Was sie dort erwartet, ist jede Minute der Fahrzeit wert. 2 Übernachtungen im Nationalpark. (Chisos Mountain Lodge)

8 . Tag Big Bend Nationalpark Dieser Tag ist einem ganz besonderen Highlight gewidmet. Mit einer Gesamtfläche von über 3200 Quadratkilometer zählt der Big Bend zu den grössten Nationalparks der USA. Entdecken Sie die wüstenartige Landschaft an der Grenze zu Mexiko und lassen Sie sich von den Canyons des «Rio Grande» verzaubern.

9 . Tag Big Bend Nationalpark - Carlsbad Caverns Nationalpark (ca. 390 km) Sie verlassen Texas für ein paar Tage und fahren heute nach New Mexico. Nur wenige Kilometer nach der Staatsgrenze befindet sich der Carlsbad Caverns Nationalpark. Machen Sie eine Tour durch die Höhlen und bestaunen Sie die verschiedenen Kalkformationen, die sich Ihnen präsentieren. Übernachtung in Carlsbad. (Stevens Inn)

10 . Tag Carlsbad Caverns Nationalpark - White Sands National Monument (ca. 265 km) Nur wenige Kilometer nach Alamogordo erhebt sich, beinahe aus dem Nichts, eine fast schneeweisse Sandwüste – die «White Sands». So beeindruckend dieses Naturschauspiel ist, so intensiv ist auch der Drang diese Dünen zu besteigen. So kommt es, dass selbst die Erwachsenen wieder zum Kinde werden und sich gegenseitig Wettrennen von Sandhügel zu Sandhügel liefern. Besonders schön sind die Dünen im Abendlicht kurz vor Sonnenuntergang. Übernachtung in Alamogordo. (Fairfield Inn & Suites)

11 . Tag Alamogordo - Amarillo (ca. 530 km) Sie verlassen New Mexiko und fahren in den nördlichsten Teil von Texas nach Amarillo. Einer der Höhepunkte der verhältnismässig kleinen Stadt ist sicherlich die Cadillac Ranch. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Ranch im herkömmlichen Sinne sondern um ein Kunstwerk bei dem zehn Cadillacs kopfvoran in die Erde gesteckt und in der Zwischenzeit mit unzähligen Schichten von Sprühfarbe überzogen worden sind. Übernachtung in Amarillo. (Holiday Inn Express & Suites)

12 . Tag Amarillo - Oklahoma City (ca. 415 km) Entlang der weltbekannten Route 66 fahren Sie heute nach Oklahoma City. Die Hauptstadt des Bundesstaates Oklahoma gehört wahrscheinlich zu einer der meist unterschätzen Städte der USA. Überzeugen Sie sich selbst. 2 Übernachtungen in Oklahoma City. (Best Western Plus Saddleback Inn)

13 . Tag Oklahoma City (F) Entdecken Sie die Sehenswürdigkeiten der Stadt. Dazu gehören beispielsweise die Stockyards. Jeden Montag und Dienstag finden hier echte Viehauktionen statt. Lassen Sie sich das nicht entgehen, aber aufgepasst: eine schnelle Bewegung oder ein Kratzen an der Nase, kann Sie schnell mal zum Herdenbesitzer werden lassen. Den Abend können Sie im charmanten «Bricktown» ausklingen lassen.

14 . Tag Oklahoma City - Dallas (ca. 335 km) Die heutige Etappe führt Sie wieder nach Texas in die Stadt Dallas. Reisen Sie zurück ins Jahr 1963 und besuchen Sie den Platz an dem damals das Attentat auf John F. Kennedy verübt wurde. Sportfans sollten zudem unbedingt das Football Stadion der Dallas Cowboys in Arlington besichtigen. 2 Übernachtungen in Dallas. (Sheraton Dallas Hotel)

15 . Tag Dallas / Fort Worth Wer sich am letzten Tag nochmals so richtig als Cowboy oder Cowgirl fühlen möchte, sollte die Stockyards im nahegelegenen Fort Worth auf keinen Fall verpassen. Mit Shops, Saloons, Rodeos und dem weltgrössten Honkytonk zählt dieser Ort zu einem der Hauptattraktionen der Umgebung.