Sunshine State Florida ab Miami

1 . Tag Miami – Fort Lauderdale (ca. 50 km) Individuelle Anreise nach Miami. Übernahme des Mietwagens und Fahrt nach Fort Lauderdale, wo die erste Übernachtung stattfindet. (Kat. Standard: Best Western Plus Oceanside Inn / Kat. Superior: Sonesta Fort Lauderdale Beach)

2 . Tag Fort Lauderdale – Cocoa Beach (ca. 290 km) Erholen Sie sich am ruhigen Strand von Cocoa Beach. Übernachtung in Cocoa Beach. (Kat. Standard: International Palms Resort / Kat. Superior: Best Western Cocoa Beach

3 . Tag Cocoa Beach - St. Augustine (ca. 330 km) Der Besuch des Kennedy Space Centers auf dem Weg nach St. Augustine ist ein Höhepunkt dieser Reise. Erfahren Sie mehr über das Weltraum-Programm der NASA. Danach erreichen Sie St. Augustine, die älteste Stadt der USA. Ponce de Leon landete 1513 an jener Stelle, an der sich die Stadt heute befindet. Übernachtung in St. Augustine. (Kat. Standard: The Ponce St. Augustine Hotel / Kat. Superior: Holiday Isle Oceanfront)

4 . Tag St. Augustine - Orlando (ca. 200 km) Die relativ kurze Strecke durch Zentral-Florida führt Sie vorbei an vielen Quellen und Orangen-Plantagen nach Orlando. Dabei lohnen sich Abstecher nach Homosossa Springs, einem Naturpark und Heimat der Manatees (Seekühe) und nach Silver Springs, wo der erste Tarzan-Film gedreht wurde. Bekannt ist Silver Springs jedoch für die grösste Ansammlung an kristallklaren Quellen, welche Sie von einem Glasboden-Boot aus erkunden können. 3 Übernachtungen in Orlando. (Kat. Standard: Champions World Resort / Kat. Superior: Radisson Resort Orlando)

5 . Tag Orlando Ob Sie sich für SeaWorld, die Universal Studios oder Islands of Adventure entscheiden, Spass und Unterhaltung sind garantiert.

6 . Tag Orlando Ein weiterer Tag voller Spass erwartet Sie heute z.B. beim Besuch von Disney World.

7 . Tag Orlando - Clearwater (ca. 140 km) Sie verlassen Zentral-Florida und fahren an die Golfküste, bekannt durch die schönen Sandstrände. 2 Übernachtungen in Clearwater. (Kat. Standard: Postcard Inn on the Beach / Kat. Superior: Sheraton Sand Key)

8 . Tag Clearwater Geniessen Sie den schönen Sandstrand oder besichtigen Sie Tampa und den Vergnügungspark Busch Gardens.

9 . Tag Clearwater – Naples (ca. 300 km) Der Küste entlang fahren Sie südwärts nach Naples. Unterwegs lohnt sich ein Zwischenstopp in Sarasota. 2 Übernachtungen in Naples. (Kat. Standard: Gulfcoast Inn Naples / Kat. Superior: Hilton Naples)

10 . Tag Naples / Bonita Bay Wir empfehlen Ihnen heute einen Abstecher zu den schönen Sandstränden auf Sanibel Island.

11 . Tag Fort Myers / Naples - Everglades Nationalpark - Overseas Highway - Key West (ca. 480 km) Quer durch die Südspitze Floridas führt Sie die Fahrt entlang des Everglades Nationalparks. Ein Halt bei einer Alligatoren-Farm und die Fahrt mit einem Propellerboot lohnen sich. Danach führt Sie der «Overseas Highway» über zahlreiche Brücken und Inseln durch die Florida Keys nach Key West. 2 Übernachtungen in Key West. (Kat. Standard: 24 North Hotel / Kat. Superior: Doubletree Grand Key West)

12 . Tag Key West Besuchen Sie in Key West das HemmingwayHaus und spazieren Sie durch die berühmte Duval Street.

13 . Tag Key West – Overseas Highway – Miami / Sunny Isle (ca. 265 km) Der «Overseas Highway» führt Sie zurück nach Miami. Übernachtung in Miami Beach. (Kat. Standard: Ramada Plaza Marco Polo / Kat. Superior: Sole on the Ocean, Sunny Isle Beach)

14 . Tag Miami Beach Geniessen Sie den schönen Sandstrand direkt vor Ihrem Hotel. Empfehlenswert ist auch ein Spaziergang durch South Beach, zu der Lincoln Road Mall oder dem Ocean Drive.