Spirit of the Southwest ab Phoenix

1 . Tag Phoenix / Scottsdale Individuelle Anreise nach Phoenix und Mietwagenübernahme. Übernachtung in Scottsdale. (Holiday Inn Express Old Town)

2 . Tag Phoenix / Scottsdale - Tucson (ca. 190 km) Von Scottsdale aus, starten Sie Ihre rund zweistündige Fahrt nach Tucson. Ungefähr eine ½ Fahrstunde vom Stadtzentrum Tucsons entfernt, befindet sich die Tanque Verde Ranch, wo Sie die nächsten beiden Nächte verbringen werden. (Tanque Verde Ranch)

3 . Tag Tucson Heute steht der ganze Tag zu Ihrer freien Verfügung. Auf dem Programm stehen geführte Wanderungen oder Angelausflüge. Des Weiteren werden Mountainbiketouren oder Ausritte angeboten. Für Ruhesuchende lädt der Aussenpool sowie das Schwimmbad mit Sauna und Jacuzzi zum Verweilen ein. Auch Sportbegeisterte können sich auf insgesamt 5 Tennisplätzen und einem Volley- und Basketballplatz austoben.

4 . Tag Tucson - Alamogordo (ca. 560 km) Am heutigen Tag fahren Sie weiter nach Alamogordo. Ca. 25 Kilometer südwestlich der Stadt, treffen Sie auf das White Sand National Monument. Das Naturschutzgebiet befindet sich am nördlichen Ende der Chihuahua-Wüste und ist bekannt für seine weissen Gipsdünen. Übernachtung in Alamogordo. (Hampton Inn)

5 . Tag Alamogordo - Carlsbad Caverns Nationalpark - Roswell (ca. 480 km) Heute setzen Sie Ihre Reise fort in Richtung Roswell. Ihre Route führt Sie dabei über den Carlsbad Caverns Nationalpark. Das UNESCO-Weltkulturerbe ist weltweit berühmt für seine Tropfsteinhöhlen und die eindrücklichen Felsformationen. Übernachtung in Roswell. (Holiday Inn Express & Suites Roswell)

6 . Tag Roswell - Taos (ca. 420 km) Von Roswell geht es nun weiter nach Taos. Die Stadt der Pueblo Indianer befindet sich auf 2124 m ü. M. und liegt im Tal des Rio Grande. Übernachtung in Taos. (Sagebrush Inn)

7 . Tag Taos - Santa Fe (ca. 120 km) Weiterfahrt zur Hauptstadt des Bundesstaates New Mexico. Die kulturgeprägte Stadt besitzt, aufgrund seiner Geschichte, auch heute noch viele historische Gebäude und über 200 Galerien. 2 Übernachtungen in Santa Fe (Courtyard Santa Fe)

8 . Tag Santa Fe Nehmen Sie sich Zeit und besichtigen Sie die «San Miguel Mission». Ursprünglich von Spaniern im 17. Jahrhundert gegründet ist sie nun die älteste Kirche der USA. Weitere Highlights wie beispielsweise das «Place of the Governors» oder eines der zahlreichen Museen erwarten Sie.

9 . Tag Santa Fe - Albuquerque - Gallup (ca. 320 km) Via Albuquerque, der grössten Stadt in New Mexico, die vor allem bekannt ist für ihr grosses Heissluftballonfestival, fahren Sie heute nach Gallup. Übernachtung in Gallup (Comfort Suites)

10 . Tag Gallup - Canyon de Chelly Nationalpark - Pertified Forest Nationalpark - Holbrook (ca. 320 km) Am heutigen Tag steht ein Abstecher in den Canyon de Chelly Nationalpark auf dem Programm. Danch geht es weiter zum Petrified Forest Nationalpark. Der Park gehört zum südlichen Colorado-Plateau und der «Painted Desert», einer Wüste auf 1800 m. ü. Meer. Übernachtung in Holbrook. (Magnuson Adobe Inn)

11 . Tag Holbrook - Sedona (ca. 190 km) Nach einer rund zweistündigen Fahrt erreichen Sie Sedona. Die Kleinstadt liegt etwas mehr als 160 Kilometer vom Grand Canyon entfernt und ist ein Paradies aus roten Felsen. Übernachtung in Sedona. (Holiday Inn Express Sedona)

12 . Tag Sedona - Scottsdale (ca. 210 km) Die abschliessende Etappe führt Sie wieder zurück nach Phoenix bzw. Scottsdale. Scottsdale, eine Vorstadt von Phoenix, gilt als eine der exklusivsten Städte in den USA. 2 Übernachtungen in Scottsdale. (The Scottsdale Resort at McCormick Ranch)

13 . Tag Scottsdale Ganzer Tag zur freien Verfügung. Geniessen Sie Ihren letzten Urlaubstag und relaxen Sie am Pool.