Rocky Mountaineer - Rockies to the Red Rocks ab Denver

Denver - Glenwood Springs

Sie besteigen den Rocky Mountaineer und starten Ihre Reise von Denver aus in Richtung Westen. Sie überqueren die Kontinentale Wasserscheide, welche die Einzugsgebiete jener Flüsse voneinander trennt, die in verschiedene Ozeane fliessen, vorbei an zerklüfteten Canyons und atemberaubenden Landschaften. Wunderschöne Ausblicke auf den Colorado River begleiten Sie bis zu Ihrem Halt in Glenwood Springs. Sie checken hier in Ihrem Hotel ein und haben den Rest des Tages zur freien Verfügung. Besuchen Sie unbedingt die heissen Quellen und nehmen Sie ein entspannendes Bad!