Rocky Mountain Frontiers ab Denver

1 . Tag Denver Willkommen in Denver! Nach Ihrer Ankunft am Flughafen fahren Sie in eigener Regie zu Ihrem Hotel, wo Sie auf Ihren Reiseleiter treffen. Übernachtung in Denver. (Doubletree Cherry Creek)

2 . Tag Denver - Rocky Mountain N.P. - Cheyenne Beginnen Sie den Tag mit einer Stadtrundfahrt in der «Mile High City». Anschliessend fahren Sie via Rocky Mountain N.P., auf der wunderschönen Trail Ridge Road, die auch als «Highway to the Sky» bezeichnet wird und sich durch die endlosen Weiten der Berge schlängelt. Tagesziel ist Cheyenne, die Rodeo - und Eisenbahn - Hauptstadt des Alten Westens. Hier befinden sich zahlreiche Dampflokomotiven, darunter die «Old Number 4004», die grösste Dampflokomotive der Welt. Übernachtung in Cheyenne. (Red Lion Hotel Cheyenne)

3 . Tag Cheyenne - Mount Rushmore - Rapid City Besuchen Sie heute Fort Laramie, einen der grössten und bekanntesten Militärstützpunkte der Northern Plains. Weiter geht es in die Black Hills, wo der Bildhauer Gutzom Borglum die Gesichter der Präsidenten Washington, Jefferson, Lincoln und Theodore Roosevelt in den Fels des Mount Rushmore gehauen hat. Übernachtung in Rapid City. (Baymont by Wyndham Keystone)

4 . Tag Rapid City - Cody Heute überqueren Sie die Grenze nach Wyoming und passieren den Bighorn National Forest, dessen Landschaft von beeindruckenden Felsen, alpinen Seen und dichten Pinienwäldern geprägt ist. In Cody besichtigen Sie das Buffalo Bill Museum, das Ihnen das Leben von William F. «Buffalo Bill» Cody, sowie Wissenswertes über den Bundesstaat Wyoming näherbringt. Am Abend können Sie die Westernatmosphäre der Stadt auf sich wirken lassen. Übernachtung in Cody. (Buffalo Bill Village)

5 . Tag Cody - Yellowstone N.P. Besuchen Sie den ersten Nationalpark Amerikas: den Yellowstone National Park. Sehen Sie Geysire und heisse Quellen und staunen Sie über das tosende Wasser der Yellowstone Fälle. Halten Sie nach wilden Tieren Ausschau: Bisons und Wapitihirsche durchstreifen die weiten Wiesen des unteren Tals. Mit etwas Glück sehen Sie sogar Bären oder Elche. Übernachtung in West Yellowstone. (Gray Wolf Inn/Yellowstone Park Hotel)

6 . Tag Yellowstone N.P. - Grand Teton - Jackson Hole Sie fahren heute zum Grand Teton Nationalpark, benannt nach dem Bergzug, der sich steil vom Grunde des Tales erhebt. Sie stoppen am Snake River Aussichtspunkt, wo Sie einen fantastischen Blick auf das gesamte Tal haben. Übernachtung in Jackson Hole. (Virginian Lodge)

7 . Tag Jackson Hole - Salt Lake City Die heutige Fahrt führt Sie durch den malerischen Süden Idahos in die Hauptstadt des Mormomenstaates Utah. Sehen Sie bei Ihrer Ankunft das State Capitol und den Temple Square mit dem Salt Lake Temple und dem Salt Lake Tabernakel. Übernachtung in Salt Lake City. (Crystal Inn Salt Lake City)

8 . Tag Salt Lake City – Canyonlands NP – Moab Ihr heutiges Tagesziel ist der Canyonlands National Park. Erleben Sie die unzähligen Schluchten und vom Colorado River bizarr geformten Felsen. Sie besichtigen einige der schönsten Orte im Island in the Sky Gebiet, wo Sie majestätische Sandsteinklippen sehen werden. 2 Übernachtungen in Moab. (Moab Valley Inn)

9 . Tag Arches NP Heute besuchen Sie den Arches National Park. Erleben Sie eine Landschaft mit einzigartigen kontrastreichen Farben. Mit über 2000 natürlichen Steinbögen und hunderten weiteren Gesteinssäulen wird Sie diese rote Felslandschaft verzaubern.

10 . Tag Moab - Canyon de Chelly - Chinle Sie überqueren die Grenze nach Arizona und fahren durch die einmalige Landschaft mit Kakteen, bis zum Canyon de Chelly National Monument, das sich auf dem Gebiet der Navajo-Indianerstämme erstreckt. Hier befinden sich hunderte Dorfruinen, steile Felswände, charakteristische Architektur und historische Artefakte. Übernachtung in Chinle. (Holiday Inn Canyon de Chelly)

11 . Tag Chinle - Gallup - Albuquerque Weiter geht die Reise durch die Landschaft New Mexicos nach Gallup. Dieser Ort hat sich seit der Blütezeit der berühmten Route 66 kaum verändert und gilt als eine typisch amerikanische Stadt. Übernachtung in Albuquerque. (Best Western Plus Rio Grande Inn)

12 . Tag Albuquerque - Santa Fe Auf Ihrer heutigen Fahrt über den Turqoise Trail gelangen Sie von Albuquerque nach Santa Fe. Benannt nach den vielen türkisfarbenen Gesteinsablagerungen, die einst in diesem Gebiet gefunden wurden. Übernachtung in Santa Fe. (The Lodge at Santa Fe)

13 . Tag Santa Fe - Taos - Colorado Springs Entlang des Rio Grande reisen Sie heute nach Taos. Sie besuchen die Taos Pueblo bevor es nach Colorado Springs weitergeht. Anschliessend

Besuch des «Garden of the Gods», eine der meist fotografiertesten Landschaften in Colorado. Übernachtung in Colorado Springs. (Hyatt Place Colorado Springs/Garden of the Gods)

14 . Tag Colorado Springs - Denver Heute geht es zurück nach Denver, wo Sie den restlichen Tag zur freien Verfügung haben. Übernachtung in Denver. (Doubletree Denver Cherry Creek)