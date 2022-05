Nationalparks Explorer Extended ab Las Vegas

1 . Tag Zürich - Las Vegas Anreise mit Edelweiss Air in der Economy Klasse nach Las Vegas und Mietwagenübernahme. 2 Übernachtungen in Las Vegas. (Park MGM Las Vegas)

2 . Tag Las Vegas Lassen Sie sich in den Bann dieser einzigartigen Stadt der Unterhaltung ziehen und geniessen Sie eine tolle Abend-Show.

3 . Tag Las Vegas - Grand Canyon NP (ca. 455km) Heute geht es los mit der Fahrt auf der berühmten Route 66 nach Arizona. Unterwegs passieren Sie den riesigen Hoover- Staudamm, welcher den Colorado River staut. Anschliessend Fahrt zum Grand Canyon. 2 Übernachtungen im Grand Canyon. (Yavapai Lodge West)

4 . Tag Grand Canyon NP Erkunden Sie den Nationalpark bei einer Wanderung oder geniessen Sie einen atemberaubenden Helikopterrundflug über den Canyon.

5 . Tag Grand Canyon NP - Page / Lake Powell (ca. 175 km) Weiterfahrt zum berühmten Stausee Lake Powell. 2 Übernachtungen in Page. (La Quinta Inn & Suites)

6 . Tag Page / Lake Powell Wir empfehlen Ihnen die eindrückliche Tour durch die berühmte Schlucht des Antelope Canyon (optional). Für Fotoliebhaber bietet sich die Antelope Canyon Photo-Tour an, welche für exzellente Schnappschüsse etwas mehr Zeit im Canyon bietet.

7 . Tag Page / Lake Powell – Monument Valley (ca. 160 km) Weiterfahrt zum eindrucksvollen Monument Valley, wo die Navajo-Indianer leben. Die knapp 3-stündige Monument Valley-Tour ist sehr empfehlenswert (optional). Übernachtung im Monument Valley. (Gouldings Lodge)

8 . Tag Monument Valley – Moab (ca. 270 km) Für alle Frühaufsteher empfiehlt es sich heute noch ein wenig früher aufzustehen, um den imposanten Sonnenaufgang im Monument Valley nicht zu verpassen. Anschliessend gemütliche Fahrt nach Moab. 4 Übernachtungen in Moab. (Best Western Canyonlands Inn)

9-11 . Tag Canyonlands NP & Arches NP Geniessen Sie an den folgenden drei Tagen den Canyonlands und Arches NP. Der Canyonlands NP ist bekannt für seine schroffen Klippen und Schluchten, welche der Colorado River über die Jahre hinweg in die Felsen geformt hat. Nur 10 Fahrminuten ausserhalb von Moab befindet sich der Eingang zum atemberaubenden Arches NP, welcher mit seinen mächtigen Torbögen aus rotem Sandstein jeden in seinen Bann zieht. Besonders empfehlenswert ist eine kleine Wanderung zum Delicate Arch, welcher im Licht der untergehenden Sonne besonders schön leuchtet.

12 . Tag Moab – Torrey / Capitol Reef NP (ca. 250 km) Die heutige Fahrt führt Sie zum Capitol Reef NP. Eher unbekannt und oftmals im Schatten des berühmten Bryce Canyon- und Zion NP, ist der Capitol Reef NP nicht minder interessant und besticht vor allem durch seine überschaubaren Besucherzahlen und die genau so imposante, weitläufige Landschaft. 2 Übernachtungen in Torrey. (Capitol Reef Resort)

13 . Tag Torrey / Capitol Reef NP Geniessen Sie heute den 26km langen Scenic Drive im Capitol Reef NP. Unterwegs gibt es immer wieder Möglichkeiten für eine kleine Wanderung.

14 . Tag Torrey / Capitol Reef NP – Bryce Canyon NP (ca. 180 km) Heute empfiehlt es sich den etwas längeren und kurvigeren Weg via Boulder und Escalante zu nehmen. Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Landschaft. 2 Übernachtungen beim Bryce Canyon NP. (Best Western Plus Rubys Inn)

15 . Tag Bryce Canyon NP Der heutige Tag steht ganz im Zeichen des Bryce Canyons, eine Märchenwelt aus Steinen. Eine Wanderung oder Reittour lohnt sich besonders um die verwitterten Sandsteinformationen zu erkunden. Verpassen Sie nicht den Sonnenuntergang!

16 . Tag Bryce Canyon NP – Kanab (ca. 121 km) Heute bereichern Sie Ihre Reise mit einem Aufenthalt im Western Städtchen Kanab. Kanab ist der ideale Ausgangspunkt um die Coral Pink Sand Dunes, die Coyote Buttes, den Buckskin Gulch und vor allem die weltberühmte «Wave» zu besuchen. Übernachtung in Kanab. (Best Western Red Hills)

17 . Tag Kanab - Zion NP (ca. 69 km) Der Zion NP ist berühmt für seine engen, tief in dunkelrotem Sandstein eingeschnittenen Täler. 3 Übernachtungen in Springdale. (La Quinta Inn & Suites at Zion Park)

18-19 . Tag Zion NP Erkunden Sie diesen faszinierenden Nationalpark. Die Auswahl an Aktivitäten ist riesig: Wander- und Erlebnistouren, Tubing, Mountainbiketour und vieles mehr.

20 . Tag Zion NP – Las Vegas (ca. 260 km) Sie fahren südwärts durch die Mojave Wüste, wo Sie die «Spielhöhle» Las Vegas abermals mit offenen Armen erwartet. 2 Übernachtung in Las Vegas. (Park MGM Las Vegas)

21 . Tag Las Vegas Geniessen Sie den letzten Ferientag bei einer Shopping Tour durch die Premium Outlets und schliessen Sie den Abend mit einem feinen Nachtessen in einem der zahlreichen Restaurants ab.

22 . Tag Las Vegas Ende der Mietwagenrundreise, Rückgabe des Mietwagens und Rückflug mit Edelweiss Air in der Economy Klasse.