Nationalpark Wanderer ab Las Vegas

In kleiner Gruppe die berühmten Nationalparks des Westens entdecken. Eine ausgewogene Reise zu weltberühmten Nationalparks. Dabei fehlen Übernachtungen in urigen «Tent Cabins» ebensowenig wie Wanderungen auf den schönsten Wanderwegen in den Nationalparks. Diese Reise bietet Ihnen die exklusive Möglichkeit, die spektakulären Nationalparks abseits der üblichen Touristenpfade kennen zu lernen.