Ein Boutique-Hotel erster Güte an der sogenannten amerikanischen Reviera. Im Jahre 1928 erbaut von niemand Geringerem als Charlie Chaplin, gehört das Golfhotel Montecito Inn nach wie vor zu den exklusivsten Hotels der kalifornischen Küste.



Die gerade einmal 61 Zimmer des Golfhotel Montecito Inn sind geradlinig und modern gehalten und bieten allen erdenklichen Luxus für Golfreisen nach Kalifornien. Für das besondere Extra an Privatsphäre sind die neun Suiten sogar schalldicht. Sie verfügen über einen Kamin und ein cremefarbenes Interieur.



Golfhotel Montecito Inn mit erstklassiger kalifornischer Küche

Das Montecito Café serviert kalifornische Küche und überzeugt längst nicht mehr nur Touristen. Die Top-Qualität hat sich herumgesprochen. Individueller Service und erstklassige Weine des Golfhotels in Kalifornien wissen ebenso zu überzeugen. Santa Barbara ist die Heimat erstklassiger Restaurants, zahlreicher Shopping-Möglichkeiten und natürlich auch eine der grossartigsten Golf-Destinationen der Vereinigten Staaten.