Metropolitan by COMO Miami Beach

Das Hotel befindet sich in Miami South Beach. Direkt am Meer gelegen und nur durch einen privaten Fussweg getrennt, bietet es einen atemberaubenden Ausblick auf die unendlichen Weiten des Ozeans. Die Lincoln Road mit seinen zahlreichen Geschäften, Restaurants und Bars befindet sich nur gerade einen Kilometer entfernt. Die berühmte «Aventura Mall» ist in ca. 30 Fahrminuten erreichbar.