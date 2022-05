Marriott Resort & Spa at Grande Dunes

Direkt am Strand des Myrtle Beach im US-Bundesstaat South Carolina befindet sich das Golfhotel Marriott at Grande Dunes. Das Luxushaus überzeugt mit einem verlockenden Angebot für die Gäste in den Golfferien.



Neben sportlichen Aktivitäten wie einem Championship Golfplatz, zahlreichen Tennisplätzen, einem Fitness-Studio oder einem Innenschwimmbad ist das Golfhotel Marriott at Grande Dunes auch ein Ort des Wohlfühlens und Schlemmens. Dabei können Gäste auf Golfreisen nach South Carolina wählen zwischen einem luxuriösen Spa-Programm, einem tropisch angelegtem Pool oder dem weiten Strand mit unbegrenztem Blick zum Horizont.



Golfhotel Marriott at Grande Dunes mit erstklassiger Küche

Für das leibliche Wohl ist in den Golfferien im Marriott at Grande Dunes natürlich auch gesorgt. Dies ist besonders dann wichtig, wenn man sich auf einem der zahlreichen Golfplätze in South Carolina, bekannt als Golf-Hochburg, von Loch zu Loch gekämpft hat. Dazu laden dann die beiden Restaurants Ocean Blue und Ocean´s on 82nd ein. Typisch amerikanische Speisen finden sich im ersteren Lokal, während das zweite Restaurant des Luxushauses erstklassige Steaks und hervorragenden Fisch bietet.