Koloniales Amerika ab Atlanta

Atlanta ist die grösste Stadt der Südstaaten und zugleich Heimat von Coca-Cola und CNN. Da bietet sich eine CNN Studio-Tour und ein Besuch des World of Coca-Cola an.

Wenige Meilen südöstlich von Atlanta führt der «Antebellum Trail» an prächtigen Herrenhäusern entlang von Athens nach Macon. Zahlreiche Orte wie Madison, mehrfach zur schönsten Kleinstadt des Landes gewählt, oder Milledgeville machen den Zauber des traditionsreichen Südens sichtbar. Übernachtung in Macon.

Auf dem Weg nach Charleston bietet sich ein Abstecher nach Beaufort an, wo sich ein Besuch des Penn Centers lohnt. Charleston, die «Perle des Südens» ist wegen ihrer Geschichte und der herrlich restaurierten Häusern im historischen Zentrum ein lohnendes Ziel. 2 Übernachtungen in Charleston.

Eines der beliebtesten Ferienziele der Ostküste ist die über 100 km lange Strandregion Myrtle Beach mit Attraktionen und Themenparks für die ganze Familie, Golfplätze in Hülle und Fülle, einem pulsierenden Nachtleben und besten Shopping-Adressen. Wir empfehlen auch einen Besuch der Brookgreen Gardens, einem schönen Skulpturengarten. Übernachtung in Myrtle Beach.

Von einem Schweizer Einwanderer gegründet, weist New Bern, kurzzeitig Hauptstadt der amerikanischen Kolonien, noch heute historische Stadtteile auf, die teilweise aus dem 19. Jahrhundert stammen. Übernachtung in New Bern.

Das Küstenstädtchen auf den Outer Banks wurde weltbekannt durch die Gebrüder Wright, die hier am 14. Dezember 1903 den ersten Hüpfer mit ihrem neu entwickelten Motorflugzeug schafften. Heute stehen hier Strandleben und Erholung im Vordergrund. 2 Übernachtungen in Kitty Hawk.

Raleigh – Winston Salem – Asheville (ca. 400 km)

Asheville ist ein charmanter Ort mitten in den Bergen. Es bietet sich ein Ausflug in den Great Smoky Mountain Nationalpark an. Unterwegs lohnt sich ein Stopp in Winston-Salem wo Sie in «Old Salem» eine Zeitreise ins 19.Jahrhundert erwartet. 2 Übernachtungen in Asheville.