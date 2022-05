Indian Summer ab Boston

1 . Tag Boston Anreise nach Boston und individueller Transfer zum Hotel, wo Ihnen die Reiseleitung am Abend für Fragen zur Verfügung steht. Übernachtung in Boston.

2 . Tag Boston - Salem - Kennebunkport - Portland Sie verlassen Boston am Morgen und fahren entlang der Küste nordwärts, vorbei an der Ortschaft Salem, welche heute bekannt ist für die Hexenverbrennungen im 17. Jahrhundert. Die Fahrt führt weiter nach Cape Neddick. Hier steht der meistfotografierte Leuchtturm der USA. Danach Weiterfahrt nach Kennebunkport, einem mondänen Ferienort, wo manche Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik ihre Sommerferien verbringen. Der heutige Etappenzielort ist Portland, Maine's grösste Stadt. Übernachtung in Portland.

3 . Tag Portland - Bar Harbor / Acadia Nationalpark Vorbei an rauen Küsten und schroffen Klippen geht es heute in Richtung Acadia Nationalpark, eines der Aushängeschilder des Bundesstaates Maine. Unterwegs bietet sich die Gelegenheit in einem der vielen kleinen Fischerdörfchen einen Stopp einzulegen und den weltbekannten Maine Lobster zu probieren. Nirgends schmeckt dieser besser als an der Küste, wo er wenige Stunden zuvor gefangen wurde. Übernachtung in Bar Harbor.

4 . Tag Bar Harbor / Acadia Nationalpark - Bretton Woods / White Mountains Über den Kancamagus Highway geht es heute durch die herrlichen Wälder der White Mountains, dem Dach von Neu England, nach Bretton Woods, welches am Fusse des bekannten Mount Washington liegt. Unterwegs haben Sie die Gelegenheit, mit einer Gondel den Cannon Mountain zu erklimmen (witterungsabhängig). Übernachtung in Bretton Woods.

5 . Tag Bretton Woods / White Mountains Heute haben Sie den ganzen Tag Zeit die wunderschönen White Mountains zu erkunden. Geniessen Sie die atemberaubende Landschaft und erkunden Sie die spektakulären Wasserfälle in diesem Gebiet. Oder erfahren Sie bei einem Besuch einer lokalen Maple Farm, wie der Ahornsirup produziert wird.

6 . Tag Bretton Woods / White Mountains - Newport Heute führt Sie die Fahrt in Richtung Süden wo Sie nochmal die wunderschöne Waldlandschaft mit den verfärbten Bäumen bestaunen können. Ihre heutige Destination ist Newport in Rhode Island. Am Nachmittag steht der Besuch einer der majestätischen Mansions auf Newport's Cliff Walk an. Überzeugen Sie sich selbst von den imposanten Sommerresidenzen einiger der wohlhabendsten Bürger der Vereinigten Staaten. Übernachtung in Newport/ Middletown.

7 . Tag Newport - Hyannis /Cape Cod Heute durchqueren Sie Rhode Island – mit 4000 km2 der kleinste Bundesstaat – und erreichen mit der Halbinsel Cape Cod das pure Gegenteil von Newport. Hier regiert die Natur und die Landschaft ist geprägt von wilden Sandstränden mit hohen Dünen. Entlang der Küste treffen Sie auf eine Vielzahl an Leuchttürmen, die nur darauf warten bei Dunkelheit den Seefahrern den Weg nach Hause zu zeigen.

2 Übernachtungen in Hyannis.

8 . Tag Cape Cod Eine 45min Fähre bringt Sie heute nach Martha's Vineyard, dem Juwel Neuengland's. Auf rund 150km2 verteilen sich stolze 6 Dörfer, jedes mit seiner eigener stolzen Ge schichte. Diverse Leuchttürme, liebevoll, wie Lebkuchenhäuschen, aussehende Cottages verteilt auf die 6 Dörfer, sowie unzählige Strände und dramatisch wirkende Klippen runden das charmante Bild von Martha's Vineyard perfekt ab

9 . Tag Tag: Hyannis / Cape Cod - Plymouth - Boston Sie fahren der Küste entlang durch Sandwich, die älteste Stadt auf Cape Cod. Danach halten Sie in Plymouth und besichtigen den berühmten Plymouth Rock, wo gemäss der Saga die Kolonialisten aus England Ihren Fuss erstmals auf amerikanischen Boden setzten. Zurück in Boston steht am Nachmittag eine geführte «Walking Tour» auf dem berühmten Freedom Trail auf dem Programm, wo Amerikas Gründungsväter einst die Unabhängigkeit der USA geplant haben. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung.