Philadelphia Reisen

In der „City of Brotherly Love“, wie Philadelphia auch genannt wird, ist die Geschichte zum Greifen nah. Aber es sind nicht nur die Zeugen der Vergangenheit, die die Besucher in die zweitgrösste Metropole an der US-amerikanischen Ostküste ziehen. Philadelphia, die Heimat des Filmboxers Rocky und des Gründervaters Benjamin Franklin, ist auch eine sehr moderne, vor allem aber eine unglaublich freundliche Stadt mit ganz unterschiedlichen Vierteln, die man gut zu Fuss erkunden kann. Freuen Sie sich auf eine tolle Food-Szene, herrliche Parks, steuerfreies Shopping und vor allem auf einzigartige Street Art! Wer mag, sprintet an der Statue von Sylvester Stallone die Stufen des Philadelphia Museum of Art hoch, wie einst Rocky im gleichnamigen Film und gönnt sich danach ein legendäres Philly Cheesesteak. Ende des 18. Jahrhunderts war Philadelphia sogar Hauptstadt der USA, deshalb gehört ein Besuch bei der Liberty Bell und der Independence Hall ebenfalls dazu. Unsere USA-Spezialisten kennen die besten Hotels – gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot!