Miami Reisen

Miami, pulsierende Metropole und wirtschaftliches Zentrum Floridas, ist ein Schmelztiegel der Kulturen. Zahlreiche Einwanderer aus Kuba, der Karibik und Südamerika haben das Stadtbild massgeblich geprägt. Die Magie einer Miami Reise macht die Kombination aus Kultur, Lebensfreude und Sandstränden gleich vor der Haustüre. Viele Floridabesucher sind begeistert von Miami Beach mit seinem Art Déco District. Das Dalì Museum in St. Petersburg und die jährlich in Miami stattfindende «Art Basel» zieht Kunstfans aus der ganzen Welt an. In Downtown Miami lohnt sich ein Besuch des Bayside Marketplace sowie des Parrot Jungle Island. Miami Beach liegt auf einer Sandinsel am Atlantik. Der berühmte Ocean Drive ist wohl die bekannteste Flaniermeile Miamis. Erst 1912 wurden auf der Sandinsel die ersten Häuser gebaut, der Bauboom hielt bis in die achtziger Jahre an. In der letzten Phase wurden vor allem die schönen Art-Déco Hotels renoviert.