Hawaii Ferien auf Big Island

In Ihren Big Island Ferien auf Hawaii treffen Sie auf dichten grünen Regenwald, karge Vulkanlandschaften, saftige Wiesen, romantische Buchten und eine unglaublich fröhliche und gastfreundliche Bevölkerung. Die Hotels auf Big Island reichen von der einfachen Unterkunft für unkomplizierte und budgetbewusste Reisende, bis hin zu Luxusresorts, welche Ihnen jeden nur erdenklichen Komfort bieten. Die jüngste aller hawaiianischen Inseln besteht aus 5 grossen Vulkanen: Kohala, Hualalai, Mauna Kea, Mauna Loa und Kilauea. Einige davon sind noch aktiv, wobei der Kilauea als aktivster Vulkan der Welt gilt. Aufgrund der seit 1983 andauernden vulkanischen Tätigkeit und des damit verbundenen Lavastroms wächst die Insel jährlich um einige Hektare nach Süden hin. Auf Big Island finden sich ganze 8 der 13 Klimazonen der Erde, was die Insel zu einer der abwechslungsreichsten und gegensätzlichsten Regionen der Welt macht. Welche Unterkunft Ihre Wünsche am besten abdeckt, erfahren Sie von unseren USA Spezailisten, fragen Sie uns an!