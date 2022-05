Naples Reisen

Manchmal führt kein Weg daran vorbei. Es gibt Gegenden, die sind einfach so schön, dass sie das Paradies im Namen führen müssen. Weil alles andere Untertreibung wäre. Wenn die Strände so strahlend perlweiss, so weich und von sattgrünen Kokospalmen gesäumt sind. Wenn es tausende kleine Inseln und dazu Mangrovenwälder gibt. Und wenn dann auch noch die Delfine springen, dann passt dieser Name perfekt: «Paradise Coast» - die 48 schönsten Kilometer an der Golfküste Floridas mit ihren flach abfallenden Stränden. Das Städtchen Naples mit seinen Villen und Sternehotels, mit Boutiquen, Open-Air-Cafés, Restaurants und einem langen hölzernen Pier, auf dessen Balustrade die Pelikane Pause machen, ist einfach nur traumhaft schön und gehört genauso zur Paradise Coast wie Marco Island und die Everglades. Die Paradise Coast ist vom internationalen Flughafen von Fort Myers aus in 40 Fahrtminuten, von Miami aus in zwei Autostunden erreichbar. Unsere USA-Spezialisten stellen Ihnen gerne Ihre individuelle Florida Reise zusammen!