Everglades Reisen

Es gibt in Amerika keine Wildnis wie die Everglades. Sie wird von der Ureinwohnern Amerikas auch «River of Grass» genannt. Dieses spezielle Ökosystem der Everglades, welches südlich von Miami liegt, ist ein unendlich scheinendes Sumpfgebiet. An kaum einem anderen Ort dieser Erde kommt man Alligatoren und anderen Sumpfbewohnern so nahe wie hier. Und auch die etwas seltsam anmutenden Seekühe kann man hier aus nächster Nähe beobachten. Unsere USA-Spezialisten kennen die besten Pfade für einen Ausflug zu Fuss oder die besten Startpunkte für eine Kanu-Tour. Ferien in den Everglades sind eine Reise in eine andere, ursprüngliche, faszinierende Welt mit einer gesunden Population von Reptilien aus der Dinosaurierzeit. Wir freuen uns, unser Know-how mit Ihnen zu teilen und Ihre Ferien in den Everglades zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.