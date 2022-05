Hawaiian Discovery ab Kahului - Maui

Individuelle Anreise nach Honolulu. Nach einer traditionellen hawaiianischen Begrüssung mit einem Lei-Blumenkranz durch Ihre Reiseleitung, fahren Sie zu Ihrem Hotel an den berühmten Waikiki-Strand. 2 Übernachtungen in Honolulu. (Ohana Waikiki East)

Morgens können Sie Waikiki auf eigene Faust erkunden, bevor Sie sich auf den Weg an den Flughafen machen. Sie fliegen nach Kona auf Big Island. Transfer ins Hotel und Abend zur freien Verfügung. 3 Übernachtungen in Kona. (Royal Kona Resort)

Heute unternehmen Sie einen Ausflug in den Volcanoes National Park. Mit etwas Glück können Sie beobachten, wie die flüssige Lava ins Meer fliesst. Später besuchen Sie das bekannte Royal Coffee Museum sowie die malerische Kealakekua Bucht, wo sich das Captain Cook Monument befindet. Am frühen Abend kehren Sie zurück ins Hotel.

Heute haben Sie den ganzen Tag zur freien Verfügung. Geniessen Sie die tropische Anlage Ihres Hotels oder einen wunderschönen Tag am Strand. Am Abend können Sie an einer optionalen Tour auf den Mauna Kea teilnehmen. Nirgends lässt sich der Sternenhimmel besser bestaunen als auf dem 4205 Meter hohen Gipfel.

Big Island - Kauai (F)

Heute fliegen Sie weiter auf die älteste der hawaiianischen Inseln: Kauai. Die ersten Siedler kamen hier ca. im Jahre 400 n.Chr. an, lange bevor Captain Cook die Insel auf seiner Reise nach Alaska entdeckte. Die Einwohner Kauais sind ebenfalls stolz, die einzige Insel zu sein, welche nicht unter der Herrschaft von King Kamehameha stand. Nach dem Transfer ins Hotel steht Ihnen der Rest des Tages zur freien Verfügung. Optional können Sie an einer Sunset Cruise entlang der wunderschönen Na-Pali Küste teilnehmen, welche nur per Boot erreichbar ist und schon Kulisse für viele Hollywood Filme war. 2 Übernachtungen in Lihue. (Kauai Beach Resort)