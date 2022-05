Hawaii Island Hopping ab Honolulu - Oahu

1 . Tag Oahu Ankunft in Honolulu, der Hauptstadt der bevölkerungsreichsten Insel Hawaiis.

3 Übernachtungen in Waikiki Beach.

(Kat. Standard: Holiday Inn Express Waikiki o.ä. / Kat. Superior: Hilton Waikiki Beach o.ä/ Kat. Deluxe: Moana Surfrider o.ä.)

2-3 . Tag Oahu Um sich einen Überblick über Oahu zu verschaffen, lohnt sich eine Inselrundfahrt mit einem Mietwagen. Halten Sie unbedingt an der berühmten North Shore, wo bei hohen Wellen die Surfer ihr Können zum Besten geben. Des Weiteren lohnt sich ein Besuch von Pearl Harbor sowie ein Ausflug zum Diamond Head Krater.

4-5 . Tag Oahu – Island of Hawaii Flug nach Hilo, der Hauptstadt von Island of Hawaii. Anschliessend Fahrt durch den Südteil der Insel, vorbei am Punalu‘u Black Sand Beach zum weltberühmten Volcanoes Nationalpark. Natürlich darf hier eine Fahrt auf dem Crater Rim Drive entlang dem Kilauea Krater sowie die Chain of Crater Road nicht fehlen. 2 Übernachtungen beim Volcanoes Nationalpark. (Kat. Standard: Volcano House o.ä. / Kat. Superior: Volcano House o.ä. /

Kat. Deluxe: Volcano House o.ä.)

6 . Tag Island of Hawaii Fahrt nach Kailua-Kona, wo Sie 3 Nächte an der Westküste von Island of Hawaii verbringen. (Kat. Standard: Royal Kona Resort o.ä./Kat. Superior: Sheraton Kona Resort o.ä. / Kat. Deluxe: Sheraton Kona o.ä.)

7-8 . Tag Island of Hawaii Unternehmen Sie einen Ausflug in den Norden der Insel zu den Kohala Mountains und dem Waipio Valley Lookout. Auf dem Rückweg bietet sich die Fahrt durchs Landesinnere vorbei am Mauna Kea Observatory zurück an die Westküste an. Den Abend lassen Sie am besten an der Strandpromenade im kleinen Städtchen Kailua-Kona ausklingen.

9 . Tag Island of Hawaii - Kauai Flug von Kona nach Lihue. Danach Fahrt nach Poipu Beach, das für die nächsten 4 Nächte Ihr Ausgangspunkt für jegliche Ausflüge ist. (Kat. Standard: Aqua Kauai Beach Resort o.ä / Kat. Superior: Sheraton Kauai Resort o.ä. / Kat. Deluxe: Grand Hyatt Kauai Resort o.ä.)

10-12 . Tag Kauai Nehmen Sie sich einen Tag Zeit um den Grand Canyon von Hawaii zu erkunden. Mit bis zu 1000 Meter tiefen Schluchten zählt der Waimea Canyon zu den beeindruckendsten Naturspektakeln Kauai's. Hierzu zählt unumstritten auch die im Norden gelegene Napali Coast, die nur per Boot oder Helikopter erreichbar ist. Um diese und auch den restlichen Teil des Nordens zu erkunden, bietet sich ein Helikopter-Rundflug an.

13 . Tag Kauai - Maui Flug nach Maui, wo Sie Ihre Reise mit einer Abwechslung aus Natur und Kultur sowie ein paar Tagen am Strand abschliessen können. 5 Übernachtungen in Maui. (Kat. Standard: Royal Lahaina Resort o.ä / Kat. Superior: Kaanapali Beach Hotel o.ä. / Kat. Deluxe: Hyatt Regency Maui Resort o.ä)