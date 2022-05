Florida Deluxe ab Miami

Fort Lauderale - Palm Beach (ca. 76 km)

Fahrt der Küste entlang nach Palm Beach, welches durch den Intercoastal Waterway getrennt ist vom Festland. Diese exklusive Insel ist seit Jahren Wintersitz für Aristokraten und Superreiche. Entsprechend den illustren Personen sind viele exklusive Boutiquen und weltklasse Hotels in Palm Beach zu finden. Sie übernachten im Hotel The Breakers, welches im Herzen von Palm Beach liegt, nahe der exklusiven Shoppingmeile Worth Avenue, umgeben von einer üppigen Parkanlage und direkt am kilometerlangen feinsandigen Privatstrand. 2 Übernachtungen in Palm Beach. (The Breakers, Deluxe Resort View Room)