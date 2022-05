Entdecker-Reise Südwesten ab Las Vegas

Vormittags haben Sie die Möglichkeit, den Nationalpark näher kennen zu lernen z. B. auf einer Wanderung zu den «Emerald Pools». Am Nachmittag Fahrt zum Bryce Canyon Nationalpark, wo Sie am Parkeingang übernachten.

Für viele ist der Bryce Canyon der schönste Nationalpark der Vereinigten Staaten. Schöne Wanderwege winden sich durch rot und rosa leuchtende Steintürme. Es besteht die Möglichkeit für einen Pferdeausritt (optional) oder eine Wanderung. Am Nachmittag fahren Sie entlang dem Highway 12 – einer der schönsten Strassen der USA – vorbei an versteinerten Sanddünen und Indianerzeichnungen nach Moab, dem Ausgangspunkt für den Arches- und den Canyonlands Nationalpark. 2 Übernachtungen in Moab.

Moab - Monument Valley - Page (F, M)

Sie verlassen Moab in Richtung Süden und erreichen das Monument Valley nach ca. drei Stunden. Dessen Steintürme sind bekannt aus unzähligen Westernfilmen. Am Abend erreichen Sie Page am Lake Powell. Übernachtung in Page.