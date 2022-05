Elara, a Hilton Grand Vacations Hotel-Center Strip

Das Elara Hilton Grand Vacations - Center Strip, liegt direkt neben dem Planet Hollywood, am Las Vegas Strip. Bis zum Flughafen sind es ca. 4 km.

Das Nichtspielerhotel wurde 2010 als Erweiterung des Planet Hollywoods eröffnet und gehört seit März 2012 zu Hilton Grand Vaction Club. Im Kontrast zu dem für Las Vegas typischen angrenzenden Planet Hollywood mit Casino, Shows und ständigem Entertainment, bietet der Elara Hilton Grand Vactions Hotel eine Ruheoase mit vielen Rückzugsmöglichkeiten. Das Hotel verfügt über 1200 Suiten, die sich auf 52 Stockwerken verteilen. Die moderne Lobby mit Panorama- Poolblick wird immer wieder gerne genutzt, um sich einen Drink zu gönnen, das Geschehen zu betrachten und um einen Moment zu verweilen. Für das kulinarische Wohl sorgt die Poolside Bar & Grill. Wer lieber in ein Restaurant gehen möchte, hat Zugang zu den mehr als 170 Geschäften und Restaurants in dem Miracle Miles Shops, die das Hotel mit dem Planet Hollywood verbinden. Jedem Gast, der sich im Casino versuchen will oder eine der vielen Showattraktionen besuchen möchte, stehen die Türen des Planet Hollywoods offen. Des Weiteren verfügt das Hotel über einen Aussenpool, ein Fitnesscenter mit neusten Geräten und Zugang zum Mandara Spa mit Eukalyptussauna, Trockensauna, Whirlpool, Ruheoasen, Salon und Boutique.