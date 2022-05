Cowboys & Indians ab Kansas City

1 . Tag Kansas City Individuelle Anreise nach Kansas City. 1 Übernachtung in Kansas City. (Best Western Premier KC Speedway Inn & Suites)

2 . Tag Kansas City - Wichita (ca. 320 km) Heute fahren Sie entlang dem Interstate 35 nach Wichita. Das Wahrzeichen der Stadt ist der «Keeper of the Plains». Die rund 13 Meter hohe Skulptur ist eine Hommage an die Indianerstämme des Staates Kansas. Erfahren Sie mehr über die interessante Kultur der «Native Americans» und besuchen Sie das Mid-America All Indian Center. Alternativ dazu können Sie sich im Old Cowtown Living History Museum in die Anfänge der Stadt zurückversetzen lassen. 2 Übernachtungen in Wichita. (Best Western Governors Inn & Suites)

3 . Tag Wichita - Yoder - Hutchinson - Wichita (ca.165 km) Der heutige Tag führt Sie in das Amische Dorf Yoder. Besuchen Sie die Kansas Station und den Markt, wo Sie handgefertigte Quilts und anderes lokales Kunsthandwerk erstehen können. Machen Sie auch einen Stopp im «Carriage Crossing Restaurant & Bakery» und versuchen Sie die Amischen Spezialitäten. Den Nachmittag verbringen Sie in Hutchinson, wo Sie im Kansas Salt Museum eine Tour durch die Saline machen können, welche Sie mehr als 200 Meter unter die Erde führt. Wer höher hinaus will kann ins Kansas Cosmosphere and Space Center.

4 . Tag Wichita - Tulsa (ca. 290 km) Weiter geht es in südlicher Richtung über die Staatsgrenze, bis Sie die Stadt Tulsa im Bundesstaat Oklahoma erreichen. Die Stadt besticht durch eine Mischung verschiedener Einflüsse. Vom Südstaaten-Charme über die frühere Eleganz des amerikanischen Ostens bis zum Wilden Westen ist hier alles zu spüren. Um die Jahrhundertwende boomte die Ölindustrie in Tulsa. Stellvertretend dafür steht der «Golden Driller», eine 23 Meter hohe Statue eines Ölfeldarbeiters. Tulsa lebt aber nicht nur in der Vergangenheit. Im «Brooksfield» Quartier findet man moderne Kunstgallerien, Restaurants, Clubs und Bars. 2 Übernachtungen in Tulsa. (Best Western Airport Hotel)

5 . Tag Tulsa - Tahlequah - Fort Gibson - Muskogee - Tulsa (ca. 248 km) Der Weg führt Sie heute in die nahegelegenen Städte Tahlequah, Fort Gibson and Muskogee. Tahlequah ist der Sitz der Cherokee Nation und gleichzeitig der Endpunkt des «Trail of Tears», auf welchem ganze Indianervölker aus dem Osten vertrieben wurden. Fort Gibson war der erste Armeestützpunkt im Indianerterritorium und kann heute besichtigt werden. Den Abschluss dieses Tages, macht das Ataloa Lodge Museum in Muskogee. Es ist eine der grössten privaten Sammlungen indianischer Geschichte und Kultur.

6 . Tag Tulsa - Oklahoma City (ca. 168 km) Sie fahren auf der weltberühmten Route 66 und in die Hauptstadt von Oklahoma. Unterwegs passieren Sie immer wieder kleine Orte wie Bristow, Chandler oder Arcadia. Noch heute zeugen diese von den Geschichten aus der Blütezeit der historischen Strasse. In Oklahoma City angekommen, bietet Ihnen Bricktown, ein ehemaliges Quartier aus backsteinernen Lagerhäusern, eine unzählige Auswahl an Restaurants und Clubs. Das Zentrum dieser Gegend bildet ein kleiner Kanal, der durch das Quartier fliesst. 2 Übernachtungen in Oklahoma City. (Best Western Saddleback Inn & Conference Center)

7 . Tag Oklahoma City Beginnen Sie den Tag mit einem Frühstück, im Cattleman's Steakhouse im Herzen der Stockyards. Noch heute finden dort echte Vieh-auktionen statt. Vielleicht haben Sie Glück und können bei einer solchen zusehen. Aber Achtung, vermeiden Sie es sich am Kopf zu kratzen, die Hand zu heben oder sich an den Hut zu tippen, es könnte sein, dass Sie sonst ganz beiläufig eine kleine Rinderherde kaufen. Für die zweite Tageshälfte empfehlen wir einen Besuch im National Cowboy und Western Heritage Museum. Eines der eindrücklichsten Museen des Landes und ein Muss für jeden der nach Oklahoma City kommt.

8 . Tag Oklahoma City - Lawton/Fort Sill (ca. 193 km) Machen Sie sich auf den Weg über den Wichita Mountain Scenic Byway und geniessen Sie die atemberaubende Aussicht vom Gipfel des Mount Summit aus, bevor Sie nach Lawton/Fort Sill gelangen. In den 26 Gebäuden des ehemaligen Armeestützpunktes befindet sich heute eine Ausstellung über die Kavallerie und die Buffalo Soldiers des 19. Jahrhunderts. Natürlich darf auch ein Besuch der Grabstätte des legendären Geronimo nicht fehlen. 1 Übernachtung in Lawton. (Best Western Lawton Hotel & Convention Center)

9 . Tag Lawton/Fort Sill - Dodge City (ca. 455 km) Das heutige Ziel gehört mitunter zu den Highlights dieser Reise und ist ein Muss für jeden Western Fan. Dodge City ist eine geschichtsträchtige Stadt, die auch Schauplatz unzähliger Westernfilme war. Noch heute wird die Vergangenheit dieser Stadt Tribut gezollt. Wenn man durch die Altstadt von Dodge City schlendert fühlt man sich rund 140 Jahre zurückversetzt. Die Stadt bietet aber auch eine Vielzahl an Restaurants und Shoppingmöglichkeiten. 1 Übernachtung in Dodge City. (Best Western Plus Country Inn & Suites)

10 . Tag Dodge City - Lawrence (ca. 490 km) Die heutige Etappe führt Sie in Richtung Norden nach Topeka - der Hauptstadt des Bundestaates Kansas. Machen Sie eine Tour durchs «State Capitol» oder informieren Sie sich bei der «Brown v. Board National Historic Site» über die Bürgerrechtsbewegung der 50er Jahre. Danach geht es weiter nach Lawrence. 1 Übernachtung in Lawrence. (Comfort Inn & Suites)

11 . Tag Lawrence - Kansas City (ca. 85 km) Nützen Sie den Vormittag um das historische Lawrence zu entdecken. Schlendern Sie durch die Antiquitätenläden und Galerien des Ortes oder entspannen Sie sich in einem der charmanten Cafés. Bevor Sie sich Ihren Weg zurück nach Kansas City bahnen, bietet sich noch ein kleiner Abstecher nach Olathe zur historischen Stätte der «Mahaffie Stage Coach Stop and Farm» an. Tauchen Sie noch einmal in die frühe Pionierzeit ein, bevor Sie das Grossstadtleben des 21. Jahrhunderts wieder einholt. 1 Übernachtung in Kansas City. (Best Western Premier KC Speedway Inn & Suites)