Colorado Spirit ab Denver

Individuelle Anreise nach Denver. 2 Übernachtungen in Denver. (Doubletree by Hilton Hotel Denver - Stapleton North)

Fahrt zum Rocky Mountain Nationalpark, dessen alpine Landschaft zum Wandern einlädt. Übernachtung in Estes Park. (The Ridgeline Hotel Estes Park)

Die Fahrt bringt Sie nach Steamboat Springs, ein idyllischer Ort, der zum Verweilen einlädt. 2 Übernachtungen in Steamboat Springs. (Holiday Inn Steamboat Springs)

Gönnen Sie sich ein Bad in den heissen Quellen von Strawberry Park.

Weiterfahrt nach Grand Junction. In der Nähe befindet sich das Colorado National Monument mit beeindruckenden Canyons und Felsformationen. Grand Junction besticht auch durch seine zunehmende Berühmtheit als «Colorados Wine Country». Übernachtung in Grand Junction. (Clarion Inn)

Fahrt nach Gunnison. Ein optimaler Ausgangspunkt für Sommeraktivitäten wie Biken und Wandern im Black Canyon, im Gunnison Nationalpark und im Blue Mesa Reservoir. 2 Übernachtungen in Gunnison. (Quality Inn Gunnison)

Gunnison - Cortez (ca. 320 km)

Fahrt in den Süden nach Cortez, das Ausgangsort für den Mesa Verde Nationalpark ist. Übernachtung in Cortez. (Best Western Turqoise Inn & Suites)