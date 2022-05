California Dreamin' Deluxe ab Los Angeles

Individuelle Anreise nach Los Angeles. Mietwagenübernahme. Gemütliche Fahrt zum Hotel. 2 Übernachtungen in Los Angeles. (The Beverly Hilton Hotel)

Ganzer Tag zur freien Verfügung. Entdecken Sie die Stadt der Engel und besuchen Sie Hollywood mit dem berühmten Walk of Fame, Beverly Hills, Venice Beach oder einer der originellen Freizeitparks wie Universal Studios, Disneyland oder Magic Mountain Six Flags, welcher bekannt ist für seine schnellen Bahnen. Die zweitgrösste Stadt der USA ist eine Metropole wie keine andere auf dieser Welt.

Fahrt von Los Angeles der Küste entlang nach San Diego an der mexikanischen Grenze. 2 Übernachtungen in San Diego. (Omni San Diego Hotel)

Fahrt von Palm Springs nach Las Vegas. Hier übernachten Sie im modernen und luxuriösen Wynn Hotel, welches am nördlichen Ende des Strips liegt. 2 Übernachtungen in Las Vegas. (Wynn Las Vegas)

Las Vegas

Tag zur freien Verfügung. Las Vegas gehört zu den faszinierendsten Städten der Welt und ist unbestreitbar die Welthauptstadt des Glücksspiels und der Unterhaltung. Nirgendwo sonst gibt es so viele Casinos wie in Las Vegas. Probieren Sie ihr Glück in einem der Casinos. Seine wahre Pracht entfaltet Las Vegas aber erst nach Einbruch der Dunkelheit - ein gigantisches Lichtermeer mitten in der Wüste mit einer einmaligen Atmosphäre. Es sind künstliche Ferienwelten mit riesigen Spielkasinos, Geschäften, Restaurants und Bühnen für die allabendlichen Shows. Lassen Sie sich verzaubern von der stetig wachsenden Anzahl an Attraktionen und Superlativen.