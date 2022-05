Im kalifornischen Santa Barbara liegt das Golfhotel Bacara Resort zwischen der Gaviota-Küste des Pazifik und den Santa Ynez-Bergen.



Der über drei Kilometer langer Privatstrand des Golfhotel Bacara Resort erstreckt sich an der Küste und lädt während der Golfreisen nach Kalifornien zum morgendlichen Joggen ein oder einfach zum Verweilen. Alle 258 Zimmer oder Suiten sind nur einen Katzensprung entfernt vom Ozean, die Ocean View-Zimmer haben obendrein noch einen herrlichen Blick auf das Meer.



Golfhotel Bacara Resort mit entspannender Spa-Behandlung

Zum Dinieren hat der Gast die Wahl. Will er beim Nachtessen im Oceans House lieber auf das ewige Blau des Pazifiks hinausschauen, hat er es lieber bequem im Innenhof des Hotels im Spa Café oder bevorzugt er ein romantisches Picknick mit Rotwein am Strandhaus? Alles kein Problem. Zur weiteren Entspannung bietet das Golfhotel in Kalifornien Spa Behandlung jeglicher Art oder man unternimmt eine Wanderung in die umliegende Berglandschaft. Unausgeruht verlässt niemand diesen Ort.