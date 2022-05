Auf den Spuren des Wilden Westens ab Rapid City

1 . Tag Rapid City Individuelle Anreise nach Rapid City. Mietwagenübernahme. Fahren Sie gemütlich in Ihr Hotel. Rapid City ist die zweitgrösste Stadt im US-Bundesstaat South Dakota und ausserdem Ausgangspunkt für diverse Sehenswürdigkeiten in der Umgebung. 2 Übernachtungen in Rapid City. (Best Western Ramkota)

2 . Tag Rapid City Der heutige Tag steht ganz im Zeichen des Black Hills National Forest und des Custer State Parks, wo sich die 4 weltbekannten, in Stein gemeisselten, US-Präsidentenköpfe im Mount Rushmore National Monument befinden. Ebenfalls einen Besuch wert ist der Wind Cave Nationalpark, der mit über 200 km erforschten Wegen zu den längsten Höhlensystemen der Welt zählt.

3 . Tag Rapid City - Bismarck (ca. 580 km) Heute fahren Sie durch den Badlands Nationalpark, einer kargen Verwitterungslandschaft die Hauptdrehort für den weltbekannten Film «Der mit dem Wolf tanzt» war, nach Bismarck, der Hauptstadt des US-Bundesstaates North Dakota. 1 Übernachtung in Bismarck. (Radisson Hotel Bismarck)

4 . Tag Bismarck - Theodore Roosevelt Nationalpark (ca. 215 km) Weiterfahrt zum Theodore Roosevelt Nationalpark, ganz im Westen von North Dakota. Lassen Sie sich verzaubern vom Weitblick über den Park und halten Sie die Augen offen, freie Büffelherden sind hier keine Seltenheit. 1 Übernachtung in Medora. (Badlands Motel)

5 . Tag Theodore Roosevelt Nationalpark - Great Falls (ca. 660 km) Verabschieden Sie sich von North Dakota, denn heute führt Sie die Reise nach Montana. Ziel der heutigen Tagesetappe ist Great Falls. Besuchen Sie die imposanten Great Falls Wasserfälle und bestaunen Sie die Stromschnellen des Missouri Rivers, kurz bevor das Wasser in die Tiefe fällt. 1 Übernachtung in Great Falls. (Comfort Inn)

6 . Tag Great Falls - Glacier Nationalpark / Kalispell (ca. 390 km) Heute fahren Sie bis fast an die kanadische Grenze. 4000 km2 unberührte Natur und 27 Gletscher, die dem Park seinen Namen verleihen. Auf der «Going to the Sun Road», welche sich von Osten nach Westen durch den Park schlängelt, finden Sie unzählige Ausblickpunkte – lassen Sie die Ruhe und das einmalige Panorama auf sich wirken. 2 Übernachtungen in Kalispell. (Red Lion Hotel)

7 . Tag Glacier Nationalpark Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Entdecken Sie diesen beeindruckenden Nationalpark auf eigene Faust und wandern Sie auf einem der unzähligen Wege durch diese imposante Bergwelt.

8 . Tag Glacier Nationalpark / Kalispell - Yellowstone Nationalpark / West Yellowstone (ca. 600km) Vom Hochgebirge der Rocky Mountains geht es heute in den ältesten Nationalpark der Welt, dem Yellowstone Nationalpark. 1 Übernachtung in West Yellowstone. (Brandin Iron Inn)

9 . Tag West Yellowstone - Old Faithful (ca. 60km) Nutzen Sie den Tag, um die Schönheit und Vielfältigkeit des Yellowstone Nationalparks zu erkunden. Besonders sehenswert sind die Mammoth Hot Springs und der Old Faithful Geysir. Mit etwas Glück treffen Sie neben den vielen Bisons auch einen Grizzly oder Schwarzbären an. 1 Übernachtung im Yellowstone Nationalpark. (Old Faithful Snow Lodge & Cabins)

10 . Tag Yellowstone Nationalpark / Old Faithful - Grand Teton Nationalpark / Jackson (ca. 150 km) Südlich des Yellowstone Nationalparks befindet sich der Grand Teton Nationalpark, welcher für seine gezackten Bergspitzen bekannt ist. Unternehmen Sie eine kleine Wanderung in den Teton Mountains. 1 Übernachtung in Jackson. (Virginian Lodge)

11 . Tag Jackson - Yellowstone Nationalpark / Lake Yellowstone (ca. 160 km) Auf dem Weg zum Lake Yellowstone haben Sie nochmals die Möglichkeit diesen einmaligen Nationalpark auf eigene Faust zu erkunden. 1 Übernachtung am Lake Yellowstone. (Grant Village Lodge)

12 . Tag Yellowstone Nationalpark / Lake Yellowstone - Sheridan (ca. 365 km) Heute fahren Sie via Cody nach Sheridan. Die einmalige Bergkulisse der Big Horn Mountains wird Sie auf Ihrem Weg noch lange im Rückspiegel begleiten. 1 Übernachtung in Sheridan. (Holiday Inn Sheridan)

13 . Tag Sheridan - Rapid City (ca. 460 km) Via dem Devils Tower National Monument und Deadwood, dem einstigen Goldgräberstädtchen, fahren Sie zurück nach Rapid City, wo Sie noch einmal einen Tag zur freien Verfügung geniessen können. 1 Übernachtung in Rapid City. (Best Western Ramkota)