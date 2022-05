Amerikas Wilder Westen ab Las Vegas

Flug mit Edelweiss Air von Zürich nach Las Vegas. Übernachtung in Las Vegas.

Sie verlassen Las Vegas und fahren zum Zion Nationalpark, wo Sie Ihre erste Wanderung starten. Der Trail zu den Emerald Pools gibt einen tollen Einblick in die fantastische Fels- und Wasserwelt des Nationalparks. Übernachtung in Springdale.

Eine zweistündige Fahrt führt Sie zum Hochplateau des Bryce Canyons. Auf dem Fairyland Trail erkunden Sie zu Fuss die skurrile Landschaft mit ihren farbigen Gesteinspyramiden. Am Abend erleben Sie eine typische Western Show. Übernachtung am Eingang des Bryce Canyons.

Bryce Canyon N.P. - Capitol Reef N.P. (F)

Eine weitere Wanderung im eindrücklichen Bryce Canyon führt Sie mitten durch das natürliche, durch Wind und Wasser geschaffene «Amphitheater». Am Nachmittag fahrt in Richtung Capitol Reef Nationalpark. Übernachtung in Torrey.