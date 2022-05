1 Hotel South Beach

Das topmoderne Luxushotel erwartet Sie am einzigartigen Sandstrand von Miami Beach. Die wunderschöne Hotelanlage überzeugt mit einem riesigen Unterhaltungsangebot und wunderschönen Zimmern.

Das Hotel liegt zwischen der 23. und 24. Strasse, direkt am Strand von Miami Beach, beim weltbekannten, lebendigen Art Déco-Viertels von Miami. Durch die zentrale Lage sind Shopping, exklusive Restaurants, Kultur und das berühmte Nachtleben von South Beach nicht weit entfernt.

Bei dem Anfang 2015 eröffneten Luxushotel wurde grossen Wert auf eine nachhaltige Architektur gelegt. So wurden unter anderem für den Bau des hoteleigenen «Beachcraft» – Restaurants vorwiegend natürliche und umweltfreundliche Materialien verwendet. Dies kam auch in den 4 wunderschönen, von Palmen gesäumten Poollandschaften sowie dem exklusiven Jacuzzi zur Anwendung. Für noch mehr Entspannung können Sie sich auch auf die elegante Dachterrasse zurückziehen und dabei mit einem Glas Wein in der Hand, den einzigartigen Sonnenuntergang beobachten. Zu den weiteren Einrichtungen zählen: ein weiteres Restaurant namens «Sandbox» sowie ein Fitness- und Businesscenter.