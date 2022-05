Sessa - Hotel i Grappoli

Dieses Angebot richtet sich besonders an Juniorinnen und Junioren: Die Bungalows in der Ferienanlage i Grappoli in Sessa sind recht einfach eingerichtet, aber durchaus geräumig und in einen weitläufigen Park eingebettet. Auch ein Schwimmbad befindet sich auf dem Gelände. Zum Training geht es auf den Fussballplatz San Martino in Sessa oder nach Forna-sette, die Einheiten finden jeweils auf Naturrasen statt. Für den – im Tessin recht unwahrscheinlichen– Fall, dass das Wetter nicht mitspielt, gibt es einen Kunstrasenplatz zum Ausweichen.



Nicht weit entfernt von Sessa liegt Ponte Tresa, woes, wie auch in Lugano und Luino, verschiedene Ausgangs- und Unterhaltungsmöglichkeiten gibt.Ponte Tresa liegt direkt an der italienischen Grenze. Sie verläuft mitten durch den Ort und unter der Grenzstation fliesst die Tresa, der einzige Abfluss des Luganer Sees. Auf der italienischen Seite von Ponte Tresa findet samstags ein grosser Markt statt, auf dem Sie sich nicht nur mit Zutaten fürs Abendessen, sondern auch mit vielen günstigen Lederwaren, Schuhen und Souvenirs eindecken können.