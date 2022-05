Playa del Ingles - Hotel Beverly Park ab Gran Canaria

Kein Schnickschnack, dafür hervorragende Trainingsmöglichkeiten. Auf den Naturrasenplatz Las Burras kommt es an, alles andere ist unwichtig. Der Platz ist top und bietet alles, was eine Trainingsgruppe braucht. Das Gelände ist nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt und somit äusserst praktisch für Mannschaften in der Vorbereitung. Ruhe und Erholung dürfen natürlich dennoch nicht fehlen – werden sie auch nicht! Der Strand liegt direkt vor der Tür, insgesamt zieren fünf Pools die schicke Hotelanlage, zwei Jacuzzis und eine Sauna runden das Regenerationsangebot ab. Was will man mehr?