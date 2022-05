Marbella - Hotel PYR

Trainieren wie die Profis, danach shoppen und feiern wie die Promis: In Marbella gibt es eines der besten Trainingszentren Europas. Das Nachtleben lässt keine Wünsche offen! Schon Startrainer Ottmar Hitzfeld war vom überaus professionellen Umfeld des MFC Marbella Football Center angetan und bereitete sich hier mit dem FC Bayern auf anstehende Aufgaben vor. Auch andere Bundesligisten wie Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC Berlin nutzten die perfekten Bedingungen an der Costa del Sol, ebenso wie Clubs aus ganz Europa: Vitesse Arnheim, Galatasaray Istanbul, Lyngby BK, Brøndby Kopenhagen oder der FC Sunderland. Selbstverständlich hat sich diese Topadresse auch bis in die Schweiz herumgesprochen – der FC Basel und BSC Young Boys waren bereits zu Gast. Und selbst, wenn mal keine Fussball-Teams in Marbella Station machen: Die Reichen und Schönen strömen trotzdem in das sonnige Urlaubsdomizil. Luxusautos stehen vor exklusiven Boutiquen, in denen man mit dem nötigen Kleingeld nach Herzenslust shoppen kann, genauso wie im Kaufhaus El Corte Ingles, in dem zahlreiche edle Marken vertreten sind. Mit den neuesten Modetrends ausgestattet stürzt man sich dann abends in die bunte Partyszene der Stadt. Praktisch das ganze Jahr über tobt das Nachtleben zwischen Strand, Bars und Clubs. Vieles davon spielt sich am und im berühmten Hafen Puerto Banús ab, wo Promis und andere vermögende Hobby-Seefahrer mit ihren extravaganten Yachten festmachen. Direkt im Herzen dieses Jetset- Treffpunkts am Mittelmeer befindet sich das Drei-Sterne-Hotel Pyr mit 319 modernen Studio- Apartments im andalusischen Stil. Durch die jahrelange Erfahrung mit Trainingslager-Gästen werden die Speisen speziell auf die Wünsche von Sportmannschaften abgestimmt. Und die relativ geringen Kosten für den Aufenthalt machen auch den Schatzmeister im Verein glücklich. „Mit diesem Insider-Tipp können wir Amateur-Teams endlich ein budgetfreundliches Angebot in Marbella präsentieren“, freut sich Marc Majerczik vom knecht reisen Sportreisen-Partner Sol Sports. „Dabei stufen wir das MFC Marbella Football Center als das vielleicht beste und kompletteste Trainingszentrum Europas ein. Die Kombination mit dem Aparthotel Pyr ist unserer Meinung nach fast unschlagbar.“