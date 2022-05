Lenzerheide - Hotel Sunstar

Entdecken Sie die Schönheit der Schweiz! Bergluft, Spass und Sport.



Die Ferienregion Lenzerheide lädt zum Entdecken ein, in diesem Sommer mehr denn je. Egal ob sportlich, gemütlich, allein, in der Gruppe oder als Familie – alle sind eingeladen Lenzerheide zu erleben. Egal ob Fussballer, Biker, Wanderer, Kulturliebhaber, Golfer oder Familien - die Ferienregion Lenzerheide lädt Aktive und Geniesser ein, unbeschwerte Sommerferien und Erholung zu finden. Das sonnenverwöhnte Hochtal im Herzen Graubündens überrascht mit einem vielseitigen Angebot. Entdecken Sie aussichtsreiche Berggipfel, duftende Alpwiesen, abwechslungsreiche Bike Trails und den glasklaren Heidsee. Gemütliche und urchige Hütten, diverse Feuerstellen oder die zahlreichen Restaurants im Dorf laden zum Verweilen ein. Der einzige Globi Wanderweg der Schweiz oder das Lido und Wassersportzentrum am Heidsee sind nur einige Attraktionen, die einen Besuch in der Ferienregion Lenzerheide zum unvergesslichen Teamerlebnis machen.