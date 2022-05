Gardasee - Villa Maria

Von den Zimmern und Bungalows der Villa Maria sind es lediglich 300 Meter bis zum Gardasee. Trainiert wird auf gepflegten Rasenplätzen, zwei Einheiten pro Tag sind möglich. Wer auf ein freies Wochenende spekuliert, muss sich gut mit dem Trainer stellen: Auf Anfrage kann der Coach die Anlage auch samstagnachmittags und sonntags buchen. Anschauungsunterricht von den Profis gibt es zum Beispiel während eines Serie A-Spiels im 40 Kilometer entfernten Verona. In die An- oder Abreise an den Gardasee lassen sich zudem wunderbar Abstecher nach Mailand oder Turin einbauen.