Benicasim - Intur Orange ab Valencia

Das Intur Orange Hotel ist der perfekte Ort, um in die Welt des Eurosol-Strandes einzutauchen, denn dieser liegt nur 250m entfernt. Die jahrelange Erfahrung mit Fussballteams sowie die idealen Trainingsbedingungen zählen zu den Vorteilen dieses Produktes. Die Trainingseinheiten finden abwechselnd auf dem eigenen Hotelplatz oder in den InturSports Football Centern statt. Es besteht gerne die Möglichkeit, ein kombiniertes Fussballpacket mit letzter Übernachtung in der Stadt Valencia zu buchen.