Benicasim - Hotel Intur Bonaire ab Valencia

Je nach Belastung wünscht sich der eine oder andere sicherlich, das Trainingslager möge schneller enden. Bei diesem Angebot könnte der Grund ein anderer sein: Die letzte Nacht können Sie wahlweise in Valencia oder Barcelona verbringen, auch der Besuch eines FC Valencia oder FC Barcelona-Spiels kann gebucht werden. Bis es soweit ist, übernachten Sie im nur durch die Strandpromenade vom Meer getrennten Hotel Intur Bonaire. Die Trainingseinheiten finden abwechselnd auf dem eigenen Hotelplatz oder in den InturSports Football Centern statt. In Benicasim finden Sie sehr professionelle Trainingsbedingungen vor.