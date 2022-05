Benahavis - Gran Hotel Benahavis ab Malaga

Das Hotel liegt in einer natürlichen Umgebung der Costa del Sol, am Fusse der Sierra, am Ufer des Flusses Guadalmina, umgeben von einer typisch mediterranen Landschaft. Das Hotel liegt nur 60 km vom Flughafen in Málaga entfernt, 15 Minuten von Puerto Banús und Marbella.

Das Gran Hotel Benahavis ist eine der besten Unterkünfte, um einen Aufenthalt in der Natur zu verbringen, abseits von Stress und Trubel. Geniessen Sie Ruhe und Komfort in grossen Zimmern, gutes Essen, Einkaufen, Freizeit, Outdoor-Sportarten, eigenem Fussballplatz und ein SPA-Center, unter anderen Aktivitäten.