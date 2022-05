Albufeira - Alfamar Beach & Sport Resort ab Vilamoura

Beim Aufenthalt im Vier Sterne Hotelkomplex schadet es sicher nicht, hin und wieder unauffällig Ausschau nach Deckung zu halten. Immerhin gastiert hier regelmässig Diskuswurf Olympiasieger Robert Harting. Auf der Sportanlage feuert der Welt- und Europameister jedes Jahr die Scheiben durch die Luft. Für Fussballer stehen zwei Plätze zur Verfügung. Daneben gibt es eine Laufbahn, Tennisplätze und ein Leichtathletikgym. Erholung findet man im Spa – mit Hallenbad, Jacuzzi und Sauna – oder an der frischen Luft, entweder am Aussenpool oder im feinen Sand der malerischen Algarveküste. Flüssigkeitsverluste nach dem Training lassen sich bequem an der Strandbar ausgleichen. Und wer auf Nummer sicher gehen will, schaut später noch in den zahlreichen Bars der Partystadt Albufeira vorbei!