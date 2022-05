Diese 3-Tagestour bringt Sie zum bekanntesten Vulkan von Vanuatu. Sie fliegen von Port Vila nach Tanna und übernachten dort zweimal, um den Vulkan aus der Nähe betrachten zu können.



1. Tag: Sie werden am Morgen von Ihrer Unterkunft in Port Vila abgeholt und zum Flughafen gefahren. Hier checken Sie für Ihren Inlandflug nach Tanna Island ein. Nach einem 45-minütigen Flug landen Sie auf Tanna Island und werden von einer Vertretung des White Grass Ocean Resort abgeholt. Der Transfer in die Unterkunft dauert rund 15 Fahrminuten. Am Nachmittag haben Sie Zeit für eigene Exkursionen.



2. Tag: Der Morgen steht zu Ihrer freien Verfügung. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Tour zum Yasur Vulkan, wo Sie bis zum Sonnenuntergang bleiben, um das Farbenspiel des speihenden Vulkans zu sehen.



3. Tag: Sie werden heute zum Flughafen Tanna Island gebracht und checken dort für Ihren Rückflug nach Port Vila ein.



Reisedaten 2020/21: auf Anfrage