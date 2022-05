Vahine Island Resort

Zur Anlage gehört ein Restaurant in dem Gerichte der polynesischen und französischen Küche sowie frischer Fisch und Meeresfrüchte angeboten werden. Eine Bar und eine Boutique stehen den Gästen zur Verfügung. Zu den angebotenen Aktivitäten gehören Schnorcheln, Kajak- oder Kanufahren, fischen oder Pétanque und Volleyball spielen. Gegen Gebühr können Sie tauchen, segeln, Jetski fahren, hochseefischen, Inseltouren unternehmen, auf der Insel Taha'a reiten oder ein Picknick auf einem kleinen Motu einnehmen. In der Bar, im Restaurant und am Strand wird gratis WLAN angeboten. In den Bungalows ist eine Internetverbindung nur via Kabel möglich.